Esporte Desculpa 'patrocinada' de Neymar é parte de contrato que custa mais de R$ 25 milhões Atacante tem acordo milionário com Gillette e propaganda contou com o aval da empresa de seu pai

O vídeo em que Neymar pede desculpas e admite os seus erros durante a Copa do Mundo da Rússia pode não ter sido bem aceito pelos torcedores e até por alguns publicitários, mas ajudou o craque da seleção brasileira a se enriquecer mais um pouco. O contrato dele com a Gillette, responsável pela veiculação do comercial, dá ao astro algo em torno de US$ 7 milhões (R$ 26,2 m...