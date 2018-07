Esporte Deschamps minimiza feito individual e exalta jogadores pelo bi mundial da França Treinador da França igualou feitos de Beckenbauer e Zagallo, que foram campeões mundiais como jogadores e técnicos

Novo integrante do seleto grupo de pessoas que venceram a Copa do Mundo como jogador e treinador, Didier Deschamps minimizou a sua marca individual e exaltou os jogadores da seleção da França pela conquista do bicampeonato mundial neste domingo, em Moscou. Para o treinador, a vitória por 4 a 2 sobre a Croácia, com grande atuação de Pogba, Griezmann e Mbappé, foi me...