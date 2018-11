Esporte Deschamps diz que Uruguai não quer vingança contra a França: 'É outro contexto' Embate com a seleção da França será na próxima terça-feira no Stade de France, em Paris

O técnico da França, Didier Deschamps, não considera que o Uruguai, adversário em amistoso nesta terça-feira, às 18 horas (de Brasília), no Stade de France, em Paris, vai encarar a partida com o sentimento de revanche em razão da eliminação dos uruguaios pelo franceses nas quartas de final da Copa do Mundo da Rússia. Deschamps disse em coletiva nesta segunda-fei...