Esporte Desapontado, técnico resume eliminação da Suíça: 'Não fomos bons o suficiente' "Faltou algo para a gente, mas a Suécia dificultou as partidas contra todas as seleções que enfrentou no Mundial", afirmou Vladimir Petkovic

O técnico Vladimir Petkovic lamentou a "dolorosa" eliminação da Suíça na Copa do Mundo, após derrota por 1 a 0 para a Suécia, nesta terça-feira, em São Petersburgo. O treinador bósnio acredita que os suíços jogaram menos do que poderiam e admitiu que o revés nas oitavas de final do torneio foi merecido. "Estamos dolorosamente desapontados, o time inteiro está. Deverí...