Desafio do Grêmio agora é global

Gremistas desafiam Pachuca e histórico de zebras para avançar à decisão do torneio

LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA

Elenco do Grêmio faz reconhecimento do estádio Hazza bin Zayed, em Al Ain, nos Emirados Árabes Unidos. Gremistas estreiam nesta terça no Mundial da Fifa