Esporte Derrota tira Tigre do G4 Vila Nova é batido pelo Avaí, em Florianópolis, cai duas posições e perde vaga no grupo de acesso à elite

A felicidade de estar no grupo de acesso à Série A do Campeonato Brasileiro (G4) durou pouco para o Vila Nova. A derrota do Tigre para o Avaí, por 1 a 0, nesta terça-feira, na Ressacada, em Florianópolis, custou a posição do time goiano no G4. O clube colorado voltou a sofrer com a bola aérea adversária e agora terá de secar os concorrentes para não despencar mais na tabela ...