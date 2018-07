Esporte Derrota do Goiás pode gerar mais concentração nos próximos jogos

A derrota para o Coritiba, por 1 a 0, terça-feira, no Estádio Olímpico interrompeu a boa sequência do Goiás nas últimas 10 rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro, mas não atrapalhou o objetivo do clube visando o fim do primeiro turno. A preocupação do técnico Ney Franco passa a ser não deixar que o resultado negativo interfira nas próximas duas rodadas.Caso tivesse vencido...