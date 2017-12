Depois de segurar Gastón, Vila Nova renova com outro lateral

O lateral direito Anderson Luis acertou sua renovação com o Vila Nova e permanecerá no OBA na próxima temporada. O novo vínculo do jogador com o clube vai até o fim de 2018.

O jogador de 29 anos chegou ao Vila Nova para a Série B do Brasileiro e disputou apenas quatro jogos na competição.

RENOVOU!

O lateral direito Anderson Luís renovou contrato com o Tigrão para a temporada 2018. O lateral chegou durante a Série B desse ano, está de contrato novo e se apresenta junto com o restante do elenco na próxima terça-feira.#SempreVila pic.twitter.com/VROzH29nx2 — Vila Nova F.C (@VilaNovaFC) December 30, 2017

Outro lateral a renovar com o Vila Nova foi Gastón Filgueiras, que atua pela esquerda e terminou 2017 como titular.

O início da pré-temporada do Tigre será na tarde de terça-feira (2).