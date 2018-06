Esporte Depois de recuperação, Tigre quer voltar ao G4 Após encostar no G4, Vila busca espaço na faixa de classificação. Para isso, terá de vencer o Juventude, fora, e torcer contra os concorrentes

Após fazer as pazes com a vitória, o Vila Nova quer retomar seu espaço dentro do G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Para isso, o time colorado precisa da vitória sobre o Juventude, nesta terça-feira (26), às 19h15, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, na abertura da 13ª rodada. A vitória sobre o Boa Esporte, sábado, em Varginha, encerrou o jejum que ...