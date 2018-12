Esporte Depois de proposta, Goiás espera solução da rescisão de Sobis com o Cruzeiro Na mira esmeraldina, atacante de 33 anos acerta situação com Cruzeiro. Clube tem três contratados

Interessado na contratação do atacante Rafael Sobis, de 33 anos, o Goiás aguarda o desfecho da rescisão de contrato do jogador com o Cruzeiro, clube com quem tem vínculo até o fim de 2019. O time esmeraldino fez proposta para contar com o experiente jogador e aguarda retorno do agente que cuida da carreira do atleta. Rafael Sobis teria chegado a um acordo com o Cr...