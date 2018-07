Esporte Depois de perder pênalti importante, Modric revela que estudou goleiro adversário Craque do Real Madrid perdeu um pênalti na prorrogação e teve personalidade para cobrar novamente na disputa dos pênaltis

O meia Luka Modric revelou que estudou muito o comportamento do goleiro dinamarquês Kasper Schmeichel. Mas, ainda assim, perdeu o pênalti no segundo tempo da prorrogação, que poderia dar naquele momento a classificação às quartas de final da Copa do Mundo da Rússia para a Croácia. A vaga só viria na decisão por penalidades, após persistir empate por 1 a 1, em Nijni N...