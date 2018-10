Esporte Depois de empate, Goiás usa tempo para unir e fortalecer elenco Equipe esmeraldina tem mais oito jogos e uma projeção de 12 pontos para garantir o acesso à Série A

Após empate em casa com o Londrina, por 0 a 0, o Goiás caminha para dois jogos duros fora de casa, válidos pelo Campeonato Brasileiro Série B. O primeiro adversário é a equipe do Juventude, daqui nove dias, na sexta-feira (12), no estádio Alfredo Jaconi, às 19h15, pela 31ª rodada da Segundona. O resultado na última rodada, freou um pouco os ânimos dos torcedores e joga...