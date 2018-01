Depois de ano sem clássico, Anápolis respira rivalidade

Após 2017 sem clássico em Anápolis, a cidade volta a respirar o dérbi local. Enquanto o Anápolis busca a primeira vitória no Goianão, a Anapolina quer se manter dentro do grupo de classificação para a semifinal. O duelo deste domingo (28) ocorre no Estádio Jonas Duarte, às 17 horas. O Galo da Comarca, que será o mandante do jogo, não está bem. Conquistou apenas 1 ...