Esporte Depois de 40 anos, Tunísia volta a vencer e bate Panamá por 2 a 1 Tunisianos não venciam uma partida de Mundiais desde a Copa da Argentina, em 1978; panamenhos se despedem com 3 derrotas

A Tunísia voltou a vencer um jogo de Copa do Mundo depois de 40 anos ao bater o Panamá por 2 a 1, nesta quinta-feira, na Arena Mordovia, em Saransk, pela terceira rodada do Grupo G, que encerrou também a primeira fase do Mundial da Rússia. Festa tunisiana e decepção panamenha, que sai de sua primeira Copa com três derrotas e apenas dois gols marcados. A partida também marc...