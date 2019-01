Esporte Demonstrando confiança, Matheuzinho sonha alto no Atlético Meia atacante de 25 anos estava no futebol mexicano e tem contrato até o fim do ano com o Dragão

Apesar da jovialidade, o meia atacante Mathuezinho, de 25 anos, demonstrou ter confiança de sobra. Revelado pela base do Corinthians, o jogador teve duas experiências fora do Brasil, uma em Portugal e, por último, no Juárez, do México. Com o fim de seu contrato no time mexicano, o jogador optou por retornar ao Brasil. Elogiado pelo técnico Wagner Lopes, Matheuzinho destac...