Esporte Demitido, Mourinho diz que Manchester United 'já está no passado' No lugar do português, o Manchester anunciou ex-atacante Ole Gunnar Solskjaer, que irá ficar até o final da temporada

Um dia depois de ser dispensado do Manchester United, o técnico José Mourinho quebrou o silêncio e falou sobre a decisão da diretoria. Bem ao seu estilo, o treinador garantiu que já deixou para trás o período no clube inglês e pensa apenas em seu futuro no futebol. "O Manchester United tem um futuro sem mim, e eu tenho um futuro sem o Manchester United", declarou em...