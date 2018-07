Esporte Demitido, Jair culpa demora na chegada de reforços por resultados ruins do Santos Para treinador, "desmanche" do início de temporada foi um fator que dificultou o seu trabalho

Demitido do comando do Santos nesta segunda-feira, Jair Ventura tentou adotar um tom de resignação ao comentar a sua saída do clube. Ele evitou criticar o presidente José Carlos Peres, mas também reclamou das mudanças que o elenco passou no início da temporada, usando esse "desmanche" como fator que dificultou o seu trabalho. "Se você pegar o time do ano passado...