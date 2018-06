Esporte Demitido da Espanha, Lopetegui será apresentado nesta quinta como técnico do Real

Demitido do comando da seleção espanhola na última quarta-feira, apenas dois dias antes da estreia da equipe nacional na Copa do Mundo da Rússia, Julen Lopetegui já será oficialmente apresentado como novo técnico do Real Madrid nesta quinta. Por meio de nota publicada em seu site oficial, o clube confirmou que a apresentação ocorrerá às 14 horas (de Brasília) no palco de...