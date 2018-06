Esporte Dele Alli fica fora de treino e segue como dúvida na seleção inglesa

O meia Dele Alli ficou fora do treino da seleção inglesa nesta quinta-feira em São Petersburgo. O jogador ainda se recupera de uma distensão muscular sofrida na partida de estreia, na vitória sobre a Tunísia por 2 a 1, na segunda-feira. O atleta do Tottenham se machucou no segundo tempo do jogo e tem presença incerta na segunda rodada. A Inglaterra enfrentará o Pana...