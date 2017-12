Definidos grupos da Libertadores 2018

Os primeiros passos da árdua caminhada para a busca do troféu mais cobiçado do continente foram conhecidos nesta quarta-feira. A Conmebol, entidade que rege o futebol na América do Sul, realizou, em Assunção, no Paraguai, o sorteio dos cruzamentos das fases preliminares e dos grupos da edição 2018 da Copa Libertadores. (confira as chaves abaixo).

As três primeiras etapas do torneio continental são eliminatórias e antecedem a disputa da fase de grupos, em que a maioria dos clubes brasileiros estrearão. A competição começará dia 22 de janeiro com a disputa de jogos de ida da 1ª fase.

Na 2ª fase, haverá a estreia da Chapecoense, em Chapecó (SC), contra o Nacional, do Uruguai. O Vasco enfrenta a Universidad de Concepcion, do Chile - os cariocas decidem no Rio. Caso avancem à 3ª fase, a Chape pega o vencedor de Banfield e Del Valle e o Vasco cruza com Jorge Wilstermann, Oriente Petrolero ou Universitario.

A fase de grupos terminará antes do início da Copa do Mundo da Rússia, em 24 de maio - a abertura do Mundial está prevista para o dia 14 de junho. A competição em território russo se estenderá até o dia 15 de julho.

As oitavas de final do torneio continental começará em 7 de agosto. Quartas de final e semifinais ocorrem entre setembro, outubro e novembro. Os jogos decisivos da Libertadores 2018 estão previstos para ocorrerem nos dias 7 e 28 de novembro.

Copa Sul-Americana

Na Copa Sul-Americana, haverá três confrontos entre brasileiros e argentinos na 1ª fase. O Atlético Mineiro encara o San Lorenzo, enquanto o Atlético Paranaense joga contra o Newell’s Old Boys, e o São Paulo pega o Rosario Central. Já o Bahia duela com o Blooming, da Bolívia. Já o Botafogo tenta eliminar o Audax Italiano, do Chile, e o Fluminense jogará contra um representante da Bolívia, ainda a ser definido - dentre os brasileiros, só o Furacão e o time carioca decidem a eliminatória fora de casa.