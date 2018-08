Esporte Definido os últimos finalistas dos Jogos Abertos de Goiás 28 municípios garantiram vaga na decisão, que será em Itumbiara

Foi definido no último final de semana os finalistas dos Jogos Abertos de Goiás. As competições foram realizadas na cidade de Posse, no norte goiano. Ao todo, 9 municípios participaram da regional (Alvorada do Norte, Buritinópolis, Damianópolis, Formosa, Iaciara, Mambaí, Planaltina, Posse, Simolândia), em cinco modalidades, basquete, handebol, futsal, voleibol e capoeira. As finais...