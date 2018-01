Definida arbitragem para 1ª rodada do Goianão

A Comissão Estadual de Arbitragem de Futebol (Ceaf) sorteou na tarde desta segunda-feira a arbitragem para os cinco jogos da 1ª rodada do Campeonato Goiano. As partidas que marcam a abertura do Estadual ocorrem na quarta e quinta-feira.

A Ceaf definiu também que os jogos que serão realizados no sábado, domingo e segunda-feira, terão sorteios promovidos na quinta-feira anterior às partidas. Para os jogos que serão realizados na quarta e quinta-feira, o sorteio será promovido na segunda-feira anterior às partidas.



Confira a escala de arbitragem para a 1ª rodada do Goianão

Grêmio Anápolis x Anapolina

Quarta-feira – 20h30

Estádio: Jonas Duarte (Anápolis)

Árbitro: Wílton Sampaio (Fifa)

Assistente 1: Edson Antônio

Assistente 2: Márcio Soares

4º Árbitro: Guilherme Gil

Assessor de Arbitragem: Julio César Mota



Itumbiara x Atlético

Quarta-feira – 20h30

Estádio: JK (Itumbiara)

Árbitro: Elmo Resende

Assistente 1: Bruno Pires (Fifa)

Assistente 2: Paulo César Almeida

4º Árbitro: Gabriel Queiroz

Assessor de Arbitragem: Cleiber Elias



Aparecidense x Goiás

Quarta-feira – 21h45

Estádio: Anníbal Batista de Toledo (Aparecida de Goiânia)

Árbitro: Eduardo Tomaz

Assistente 1: Cristhian Passos

Assistente 2: Tiago Gomes

4º Árbitro: Anderson Gonçalves

Assessor de Arbitragem: Vicente de Paula

Vila Nova x Iporá

Quinta-feira – 19h30

Estádio: Olímpico (Goiânia)

Árbitro: André Luiz Castro

Assistente 1: Fabrício Vilarinho (Fifa)

Assistente 2: Alexandre Amaral

4º Árbitro: Jean Carlos Narciso

Assessor de Arbitragem: Vicente de Paula

Anápolis x Rio Verde

Quinta-feira – 20h30

Estádio: Jonas Duarte (Anápolis)

Árbitro: Jefferson Ferreira

Assistente 1: Leone Carvalho

Assistente 2: Tiego dos Santos

4º Árbitro: Rubens Paulo dos Santos

Assessor de Arbitragem: Cleiber Elias