Esporte Defesa do Inter segura o Grêmio e garante empate por 0 a 0 no clássico Apesar do empate com gosto de derrota, a equipe tricolor sobe três colocações e dorme na vice-liderança da competição, com oito pontos

A defesa do Internacional fez uma ótima partida, segurou o ataque do Grêmio e garantiu o empate por 0 a 0, na tarde deste sábado, na arena adversária, em jogo tenso válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Com o ponto conquistado fora de casa, o time colorado fica na 13ª posição, com cinco pontos. Apesar do empate com gosto de derrota, a equipe tricolor sobe t...