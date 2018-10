Esporte Dedé minimiza retrospecto do Cruzeiro como visitante e prega raça em Itaquera A equipe mineira tem bom histórico em confrontos fora de casa nesta Copa do Brasil, mas busca manter equilíbrio e foco para a decisão

O Cruzeiro tem um forte retrospecto como visitante nesta edição da Copa do Brasil. Desde que estreou, direto nas oitavas de final, ainda não perdeu. Foram três jogos e três vitórias. Mas, nesta quarta-feira, na grande decisão do campeonato, o time mineiro deve esquecer isso e focar somente dentro de campo, avalia o zagueiro Dedé. "Temos jogado bem a Copa do Brasil...