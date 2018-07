Esporte Decisão tem forte meio de campo contra velocidade e defesa estável Final da Copa da Rússia coloca frente a frente seleções com estilos diferentes. Ex-treinadores avaliam finalistas

A decisão da Copa do Mundo entre franceses e croatas no domingo, ao meio-dia (de Brasília), no Estádio Luzhniki, em Moscou, colocará frente a frente seleções com estilos de jogos e trajetórias distintas no Mundial. Enquanto a França aposta em uma defesa sólida e rápidos contragolpes, a Croácia, que jogou quase 100 minutos a mais por causa de prorrogações em todos os jog...