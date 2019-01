Formado pelo Goiás, o volante Geovane deixou o clube ainda jovem e, agora, retorna para dois anos de contrato com o clube que o revelou. Em entrevista nesta quinta-feira (3), o volante disse que, aos 29 anos, espera uma oportunidade de crescimento no clube. O jogador retorna ao alviverde após passar três temporadas no rival Vila Nova.

"Tive algumas outras propostas, a maioria de Série B, até mesmo de renovação com o Vila, mas vi que era hora de sair depois de três temporadas. Por ter começado aqui no Goiás e ter amigos aqui, por ser um clube bem estruturado, que está na Série A, vejo uma grande oportunidade de crescimento", afirmou o jogador.

A transferência de um rival para outro gerou tensão logo após o anúncio, como disse Geovane. "Desde a notícia que fechei com o Goiás, foi um pouco conturbado (a relação com a torcida do Vila). Respeito o Vila, o torcedor. Enquanto estive, lá dei meu melhor, honrei a camisa. Mas sou profissional. Comecei aqui, é uma segunda casa e acredito ser um salto grande na minha carreira vir pra cá."

Além de valorizar o retorno, Geovane comentou sobre o principal desafio do ano esmeraldino, o Campeonato Brasileiro. “Agradeço ao Goiás pela oportunidade de voltar para casa e espero cumprir meu contrato com o clube e ser muito feliz aqui. Esse ano é importante porque o Goiás volta para a Série, onde devia estar já há muito tempo."

Sobre a rivalidade com o Vila Nova, o jogador acredita que pode superar o desafio de ter ido bem no rival e, agora, tentar a sorte no alviverde. "Essa mudança de clube é natural no futebol, sou profissional, procuro sempre fazer meu melhor. Lógico que tem a história de quem sai do Vila, vem para cá e não consegue jogar, mas não penso assim. Cada caso é um caso e vou trabalhar duro. Só podem jogar 11 e vou trabalhar para conquistar a confiança do técnico", afirmou o jogador sobre Maurício Barbieri.