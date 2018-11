Esporte De volta para casa, goiano de 18 anos enfrenta referências da modalidade

Senador Canedo viverá um fim de semana de manobras aéreas do mais alto nível de dificuldade. O Sunset Wake Park, na região metropolitana de Goiânia, recebe neste sábado (24), às 11 horas, a 2ª edição do Mundialito de Wakeboard. Na disputa com os maiores atletas no cenário mundial, estará o goiano Pedro Caldas, de apenas 18 anos. Uma das grandes revelações do wakeboar...