Esporte De volta, Arrascaeta cobra fim de jejum de vitórias do Cruzeiro: 'Chegou a hora' O Cruzeiro perdeu três vezes e empatou em outras duas nas últimas cinco partidas que realizou em campo pelo Brasileirão

O elenco do Cruzeiro treinou nesta terça-feira no CT Toca da Raposa II, em Belo Horizonte, na última atividade antes do confronto com o Grêmio, que será às 21h45 desta quarta-feira (22), na Arena Grêmio, em Porto Alegre, pela primeira rodada do segundo turno do Campeonato Brasileiro. O maior trunfo do técnico Mano Menezes para a partida será a volta de Arrascaeta, que c...