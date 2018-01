De volta ao Olímpico, Dragão quer 1º triunfo na temporada

O jogo deste sábado, às 17 horas, contra o Grêmio Anápolis, pela 2ª rodada do Goianão, marca o primeiro encontro do Atlético com sua torcida na atual temporada. Além disso, o duelo marca também a volta do time rubro-negro ao Estádio Olímpico, que se tornou o caldeirão atleticano na conquista do título mais importante da história do clube: a Série B do Brasileiro 2016...