Esporte De volta ao G4, Goiás deve anunciar goleiro e atacante

O Goiás deve concluir nesta semana a contratação de dois jogadores para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Ambos disputaram a Série C do Campeonato Brasileiro. O goleiro Tiago Cardoso, de 34 anos, que estava no Botafogo (SP), que ascendeu à Segundona, e o atacante Robinho, de 19 anos, que foi um dos destaques na campanha do Náutico, eliminado nas quartas de ...