Esporte De volta ao Flamengo, Dorival se diz preparado para 'Copa do Mundo ampliada' Treinador já chegou trabalhando e fará sua estreia na partida contra o Bahia, neste sábado, às 21h, na Fonte Nova, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro

O Flamengo apresentou, na manhã deste sábado (29), o seu novo técnico, em Salvador. Dorival Júnior já chegou trabalhando e fará sua estreia na partida contra o Bahia, neste sábado, às 21h, na Fonte Nova, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Esta é a segunda passagem do técnico, que foi demitido do São Paulo no início do ano, pelo time rubro-negro. Em 2012/201...