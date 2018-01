De volta a Goiânia, Rodrigo quer brilhar novamente

Uma das opções de meio campo do técnico do Atlético, João Paulo Sanches, é um velho conhecido do futebol goiano. O volante Rodrigo, de 23 anos é natural de Ituiutaba (MG), mas foi revelado pelo Goiás, após passar pelas categorias de base da equipe e subir para o profissional em 2014, quando o Alviverde disputava a Série A do Campeonato Brasileiro. Foi em 2015 que Rod...