Esporte De virada, Vila Nova vence CSA e volta ao G4 da Segundona O nome da noite foi do atacante Rafael Silva, que marcou duas vezes. Jhon Cley fez o gol dos donos da casa

CSA e Vila Nova entraram em campo nesta terça-feira (11), no estádio Rei Pelé, com objetivos parecidos. Enquanto o time alagoano buscava a liderança, o colorado queria entrar no G4, porém, no final apenas os goianos puderam comemorar. Com uma vitória por 2 a 1, o tigrão assumiu a quarta colocação, com 43 pontos, assumindo a posição do Goiás. O primeiro tempo ...