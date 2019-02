Esporte De virada, Santos faz 7 a 1 no Altos em Teresina e avança na Copa do Brasil Uruguaio Carlos Sánchez foi o destaque do Peixe na partida, com dois gols

Ainda abalado pela derrota por 5 a 1 para o Ituano no fim de semana, o Santos estreou na Copa do Brasil com uma goleada ainda maior, mesmo após levar um susto. Nesta quarta-feira, em Teresina, no Estádio Albertão, venceu o Altos-PI por 7 a 1, se garantindo na segunda fase do torneio nacional. Foi só um susto, mas já #VoltamosÀProgramaçãoNormal! Altos 1x7 Santos ...