De virada, Rio Verde bate Galo

Com vitória de virada e fora de casa, o Rio Verde iniciou muito bem o Estadual. Por duas vezes, perdia jogo para o Anápolis, mas buscou a reação, virou o placar e bateu o Galo por 3 a 2, ontem, em Anápolis, no Estádio Jonas Duarte. Com dois gols, Saulo fecha a 1ª rodada na artilharia do Goianão. Saulo teve, ao lado dele, Vitinho, que fez outro gol na surpreendente vitória.

O Anápolis foi melhor no primeiro tempo. Criou mais chances. O Galo errava ao chegar ao gol do visitante. Laionel (ex-Vila Nova) acertou a trave. Os gols do primeiro tempo tiveram protagonista, que apareceu tanto ofensiva quanto defensivamente - Diego Macedo, zagueiro do Anápolis. Ele fez o gol que abriu o placar e falhou no empate do Rio Verde. No gol do Galo, Diego Macedo cabeceou desajeitado e fez 1 a 0, aos 35 minutos. Porém, Macedo furou feio quando o Rio Verde atacou. Bola no pé de Vitinho, que só tocou e fez o gol - 1 a 1, aos 41 minutos.

No segundo tempo, os dois times se abriram. Perderam chances e fizeram gols. O Anápolis ficou à frente com Daisson. Ele bateu cruzado, a bola tocou no goleiro e entrou. Mas, o Rio Verde reagiu e virou, com dois gols de Saulo: aos 12 minutos, na troca de passes no ataque, e aos 39 minutos, quando marcou de cabeça, após o rebote do goleiro.