Esporte De virada, Milan derrota Olympiacos e lidera Grupo F da Liga Europa Cutrone (duas vezes) e Higuaín marcaram os gols da virada rossonera no San Siro. Equipe italiana lidera o Grupo F da competição europeia

O Milan sofreu, mas conseguiu a virada, os três pontos e manteve a liderança do Grupo F da Liga Europa. O time italiano derrotou o Olympiacos, por 3 a 1, no estádio San Siro, em Milão, e alcançou os seis pontos ganhos após duas rodadas. Os gregos têm apenas um ponto. O Olympiacos abriu o placar, aos 13 minutos de jogo, com uma bonita cabeçada do espanhol Guerrero. O...