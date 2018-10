Esporte De virada, Atlético supera o Brasil em Pelotas e volta a vencer na Série B Com gols de Júlio César e André Luís, Dragão acaba com sequência de cinco jogos sem vencer na competição nacional e volta a ficar próximo do G4

A sequência de cinco jogos do Atlético sem vencer foi encerrada na noite desta terça-feira (16). O Dragão visitou o Brasil de Pelotas, no Rio Grande do Sul, e volta para casa com 3 pontos na bagagem. O time atleticano venceu o adversário rubro-negro, de virada, por 2 a 1. Os gols da partida foram marcados por André Luís, Júlio César e Itaqui (Brasil de Pelotas). O triunfo é o pr...