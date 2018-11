Esporte De virada, Atlético goleia Paysandu e rebaixa time paraense para Série C Com a vitória de 5 a 2, o Dragão encerra sua participação na Série B com 59 pontos, na 6ª colocação

No último jogo do ano, o Atlético foi até o estádio da Curuzu, enfrentar o Paysandu, neste sábado (24). O time paraense entrou pressionado, brigando contra o rebaixamento, porém sem ter nada a ver com a situação do rival, o Dragão não deu chances e mostrou seu poder ofensivo, vencendo por 5 a 2. Além da derrota, o Papão também teve que amargar o rebaixamento para a S...