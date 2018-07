Esporte De técnico novo, América-MG vence e acaba com série invicta do Inter

Sob o comando de Adilson Batista, contratado na terça-feira, o América-MG voltou a vencer no Brasileirão na noite desta quinta-feira, ao superar o Internacional por 2 a 1, no Independência, pela 15ª rodada. Com o resultado, o time mineiro deixou a zona de rebaixamento e quebrou a série invicta de dez jogos do rival gaúcho. O América não vencia desde a 9ª rodada, ...