De saída do Atlético, Walter acerta com o time dos casados

O atacante Walter disse "sim" à vida de casado na noite desta quinta-feira (7), em cerimônia realizada em uma casa de festas no Parque Amazônia, em Goiânia. O jogador, que participou da campanha do rebaixamento do Atlético à Série B nesta temporada, se casou com a estudante de Direito Inglid de Lima, de 26 anos.

Walter e Inglid começaram a namorar em abril deste ano, passaram a morar juntos e ficaram noivos em agosto. A lua de mel do casal será em Cancún, no México.

A cerimônia reuniu amigos e familiares do jogador e da noiva, além de jogadores, como o lateral Sidcley, do Atlético/PR. A decoração foi marcada por flores e espelhos, com um arranjo de flores brancas em forma de coração atrás do altar.

O Atlético foi o segundo clube de Walter em 2017. O jogador iniciou a temporada no Goiás, mas uma confusão com um colega de elenco resultou na saída do atacante do clube esmeraldino. O Dragão fez um alto investimento para contar com Walter, mas o jogador não foi regular e marcou apenas 5 gols em 25 jogos com a camisa atleticana.

O casamento encerra a passagem de Walter por Goiânia neste ano. O atacante, que tem contrato com o Porto (Portugal) até 2019, tem futuro indefinido. O América/MG pode ser o destino do jogador.