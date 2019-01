Esporte De olho no mercado sul-americano, horizonte de clubes fica mais amplo por reforços Com a contratação de Boné, comunidade estrangeira no futebol goiano chega a quatro jogadores

Escassez de bons jogadores, valores altos de salários e forte concorrência no mercado sempre são colocados como fatores que dificultam a montagem dos times no futebol brasileiro. A partir deste contexto, a busca por atletas nos países vizinhos sul-americanos se torna uma alternativa para driblar dificuldades do mercado. Os times goianos também já entraram no ritmo da imp...