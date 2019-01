Esporte De olho no clássico, Marcinho vive expectativa de ser titular Jogador não foi regularizado a tempo da 1ª rodada do Goianão e espera ser titular no jogo contra o Novo Horizonte para poder atuar no clássico com o Vila Nova

Por problemas de documentação, o atacante Marcinho não foi regularizado no Boletim Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) a tempo de atuar na estreia do Goiás pelo Goianão. O jogador conquistou a confiança do técnico Maurício Barbieri durante a pré-temporada e foi titular no único jogo-treino que o Goiás realizou antes do Campeonato Goiano - contra o...