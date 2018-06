Esporte De olho nas oitavas, Austrália vai ao ataque contra peruanos: 'Jogar para vencer' Além de buscar os três pontos contra o Peru, os australianos torcem para derrota da Dinamarca contra a França

Só a vitória interessa para a Austrália no jogo desta terça-feira, às 11 horas (de Brasília), em Sochi, contra a seleção do Peru, pelo Grupo C da Copa do Mundo da Rússia, para sonhar com a classificação às oitavas de final. O atacante Tom Juric está confiante no bom desempenho da equipe. "Muito simples: vamos jogar para vencer". Além de buscar os três pontos, os aus...