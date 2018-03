De olho na semi, Tigre recebe a Raposa no Serra Dourada

Com a confiança restaurada após voltar a vencer na temporada - eram cinco jogos de jejum -, o Vila Nova faz confronto direto, neste sábado, às 16 horas, contra o Grêmio Anápolis, no Estádio Serra Dourada, por uma vaga na semifinal do Campeonato Goiano. Com 21 pontos conquistados, o Tigre precisa de uma vitória simples no duelo que abre a 13ª rodada do Estadual. ...