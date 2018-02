De olho na Copa do Brasil, Camaleão pode poupar atletas contra Rio Verde

Em lados opostos na tabela, mas buscando voltar a vencer no Goianão, Aparecidense e Rio Verde se enfrentam neste sábado. O Camaleão vem de empate. O Verdão do Sudoeste perdeu suas últimas três partidas. O duelo ocorre às 18 horas, no Estádio Anníbal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia. No retrospecto geral, o time do Sudoeste leva vantagem em relação ao Camale...