De olho em 2018, Goiás enfrenta semana de decisões

Passado o sufoco de não ter sido rebaixado à Série C, o Goiás começa, nesta semana, a tomar decisões quanto ao futuro. Após derrota para o Inter (2 a 0), o técnico Hélio dos Anjos, que pode permanecer no comando alviverde para a próxima temporada, revelou pontos que deverão nortear o planejamento esmeraldino: antecipação, montagem de elenco, acerto em contratos e investimento científico.

O primeiro ponto, anunciado neste domingo (19), é que a reapresentação do elenco será no fim de dezembro, no dia 27, entre as festas de Natal e Réveillon, um mês após o início das férias dos jogadores esmeraldinos que estarão de volta para 2018.

O treinador, que está em sua sexta passagem pelo clube e tem grande identificação com o Goiás, garantiu que não haverá elenco inchado, situação que encontrou em seu retorno ao trabalhar com grupo de 42 jogadores. Segundo ele, o jogador contratado não poderá ter vínculo de dois anos e meio. Além disso, Hélio dos Anjos afirmou que é “preciso melhorar a parte científica, de dados, laboratório”.

Hélio dos Anjos e o presidente do Goiás, Marcelo Almeida, trabalham e devem definir quais atletas, entre os 42 do elenco atual, não interessam. Quem está com o contrato terminando dificilmente renovará e há interesse de emprestar alguns, com vínculo em vigor, que estão fora dos planos.

O elenco, segundo o técnico, terá no máximo 32 atletas - passa dos 30 porque 4 jogadores virão da base para satisfazer regulamento do Goianão, que determina que cada time deve ter 4 jovens, de até 22 anos, assinando a súmula de cada jogo.

Entre os nomes que podem reforçar o elenco, estão Marcos (goleiro, ainda no Atlético e que teria pré-contrato com o alviverde), Bergson (atacante e um dos artilheiros da Série B com 16 gols no Paysandu) e Eduardo Brock (zagueiro titular do Paraná na campanha do acesso à Série A).