Esporte De novo nos pés de Messi, Argentina busca a classificação contra a Nigéria Em cenário simples, time de Messi precisa vencer nesta terça-feira a Nigéria e torcer contra a Islândia

Mais uma vez está nos ombros e nos pés de Messi a salvação da Argentina. Foi assim nas Eliminatórias da América do Sul no ano passado, quando o time se classificou no último jogo. Foi assim nos dois vice-campeonatos seguidos da Copa América. Foi assim na Copa do Mundo de 2014, outro vice. Esta pode ser a última vez. O herói afirmou que a sua aposentadoria dependeria d...