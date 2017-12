De longe, Arthur sofre, mas mantém confiança

A distância entre Goiânia e Abu Dabi, nos Emirados Árabes Unidos, não será suficiente para diminuir a torcida do volante Arthur pelo Grêmio. A equipe gaúcha enfrenta neste sábado, a partir das 15 horas (de Brasília) o Real Madrid, na final do Mundial de Clubes da Fifa, sem o goiano, que se recupera de uma entorse no tornozelo esquerdo. “Estou mais nervoso do que meus companhei...