Esporte De frustração no exterior a sonho realizado, Brandão é apresentado no Goiás Jogador revela frustração no futebol da Bulgária e afirma está realizando um sonho ao disputar a Série A

O atacante Júnior Brandão desembarcou na Serrinha com uma grande expectativa por parte da torcida. Após um ano de 2018 agitado na vida profissional, o jogador chega com mais bagagem e grandes experiências para ajudar o alviverde. Após se destacar no Campeonato Goiano do ano passado com a camisa do Iporá, Brandão, que chegou a acertar verbalmente com o Goiás, acabou...