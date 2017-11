Daynara de Paula fica em 4º nos 50m borboleta em Cingapura

A equipe brasileira teve um desempenho mais discreto no segundo e último dia da etapa de Cingapura da Copa do Mundo de natação. Daynara de Paula foi quem mais se destacou, ao terminar em quarto lugar a final dos 50 metros borboleta na piscina curta, de 25 metros, neste domingo.



Daynara bateu em quarto lugar empatada com a holandesa Maaike De Waard. Ambas terminaram a prova com o exato mesmo tempo: 25s59. A medalha de ouro foi para a sueca Sarah Sjostrom, com 24s61.



Nos 100 metros costas, Etiene Medeiros ficou em quinto lugar, com o tempo de 57s99. A vitória foi conquistada pela australiana Emily Seebohm, com 56s23.



No masculino, o Brasil foi representado nas finais por Nelson Junior. Ele terminou em oitavo e último lugar nos 50 metros costas, com a marca de 23s92. O lugar mais alto do pódio coube ao bielo-russo Pavel Sankovich, com o tempo de 22s82.



No sábado, os três brasileiros brilharam juntos ao faturarem a medalha de prata no revezamento misto 4x50 metros. O trio teve a companhia de Raphael Rodrigues. A equipe brasileira só ficou atrás da Austrália na prova.